Опубликованы новые видео пыток в ярославской колонии

В распоряжение «Новой газеты» попали новые видеозаписи с избитым заключенным ярославской исправительной колонии номер один (ИК-1). Происходящее на видео изданию объяснили адвокаты фонда «Общественный вердикт».

Речь идет о двух коротких роликах общей продолжительностью в 45 секунд. По данным «Новой», они демонстрируют события одного дня с интервалом около часа.

На трехсекундной записи видно полуобнаженного человека, стоящего на коленях спиной к камере. Вокруг него собралось около десяти человек в камуфляже. Следующее видео демонстрирует этого же заключенного сильно избитым. Один из сотрудников колонии приказывает ему закурить, после чего заключенный делает затяжку.

Адвокаты «Общественного вердикта» рассказали «Новой газете», что заключенного из роликов зовут Павел У., он покинул ИК-1 в августе 2017 и позже рассказал фонду о пытках.

Событиям с видео предшествовало заключение Павла У. в ШИЗО на семь суток из-за конфликта с сотрудником колонии. На следующее утро после выхода из ШИЗО его снова отвели в штрафной изолятор и показали, что происходит в «классе воспитательной работы» напротив камеры ШИЗО. Он увидел, как там собираются сотрудники колонии с дубинками, деревянным молотком и плоским куском фанеры. Затем его завели в этот класс, заставили раздеться по пояс, положили на парту и начали бить разным предметами по ягодицам и по пяткам.

По словам мужчины, он дважды терял сознание и его дважды обливали водой. После этого в класс зашел заключенный с «пониженным социальным статусом». По тюремным традициям, если «обычный» заключенный пожмет руку заключенному с «пониженным социальным статусом» или начнет курить сигарету, прикуренную им, то его собственный статус будет обрушен. Именно поэтому Павла У. заставили затянуться сигаретой такого заключенного.

Также «Новая газета» опубликовала видео, на котором заключенного Павла Соколова избивает сотрудник тюремной администрации Владимир Костюк. По данным издания, позже этого человека уволили из колонии, но дело против него не возбуждали.

По данным юристов «Общественного вердикта», как минимум один из этих роликов уже видели полицейские. И якобы именно этот ролик имело в виду ярославское управление ФСИН, когда 16 февраля сообщило о выявлении нарушения со стороны сотрудников колонии.

В прошлом году «Новая газета» обнародовала видеозапись избиения заключенного в ИК-1, сделанную в 2017 году. На видео сотрудники ИК бьют мужчину дубинками и кулаками, а также льют ему на голову воду из ведра. После публикации ролика следователи возбудили дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. Всех предполагаемых участников избиения отстранили от работы.