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Полиция задержала троих подозреваемых в вооруженном ограблении АЗС в Севастополе 

ТАСС 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции задержали троих мужчин, подозреваемых в вооруженном ограблении автозаправочной станции в Севастополе. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Трое неизвестных в масках ночью ворвались в здание АЗС в Севастополе и, угрожая операторам оружием, потребовали деньги. Сотрудницы автозаправочной станции отдали нападавшим имевшуюся наличность, после чего те скрылись", — сказала она.
По ее словам, полицейские установили и задержали подозреваемых.
"Ими оказались 50-летний и ранее судимый 38-летний местные жители, а также 40-летний приезжий. По местам их проживания проведены обыски, в ходе которых изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного дела", — отметила Волк.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный группой лиц с применением оружия").
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Происшествия , Криминал , Ирина Волк , МВД , ИТАР-ТАСС , Севастополь
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