Полиция задержала троих подозреваемых в вооруженном ограблении АЗС в Севастополе

"Трое неизвестных в масках ночью ворвались в здание АЗС в Севастополе и, угрожая операторам оружием, потребовали деньги. Сотрудницы автозаправочной станции отдали нападавшим имевшуюся наличность, после чего те скрылись", — сказала она.

По ее словам, полицейские установили и задержали подозреваемых.

"Ими оказались 50-летний и ранее судимый 38-летний местные жители, а также 40-летний приезжий. По местам их проживания проведены обыски, в ходе которых изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного дела", — отметила Волк.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный группой лиц с применением оружия").