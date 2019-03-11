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Сбербанк сообщил о гибели своих сотрудников при крушении самолета в Эфиопии 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: Reuters
Сбербанк подтверждает гибель своих сотрудников — супругов Поляковых — в катастрофе самолета в Эфиопии.
"Сбербанк подтверждает гибель своих сотрудников — супругов Екатерины и Александра Поляковых, — которые находились на борту самолета, разбившегося в Эфиопии. Они были совсем молоды, вместе учились, а последние годы работали в компании "Сбербанк Лизинг", входящей в Группу Сбербанк. В Африку Екатерина и Александр поехали на отдых, который столь трагично оборвался", — говорится в сообщении банка.
Сбербанк выражает искренние соболезнования родным и близким всех погибших.
Boeing-убийца: катастрофы одна за одной
Утром в воскресенье самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших — представители 35 стран, включая трёх россиян.
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