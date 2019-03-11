Пассажир чудом избежал гибели в рухнувшем Boeing

Пассажир рассказал о чудесном спасении в истории с крушением Boeing 737

Житель Афин на две минуты опоздал на разбившийся в Эфиопии Boeing 737, его не пустили на борт.

Гражданин Греции Антониос Маврополулос жив, поскольку опоздал на рейс самолета, разбившегося в Эфиопии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Greek Reporter.

В интервью местному телеканалу ALPHA TV он рассказал, что он опоздал на самолет на две минуты и не успел сдать багаж.

«Я видел, как люди садились на самолет. Я был очень зол из-за того, что меня не впускали», — вспомнил он.

При этом полиция задержала его, так как он был единственным пассажиром, не севшим на рейс.

«Между мной и крушением не было логической связи, ведь мой багаж был со мной, вот почему они не стали долго меня допрашивать», — пояснил он.

В подтверждение своего чудесного спасения на своей странице в Facebook мужчина опубликовал фото билета на рейс ET302.

Напомним, утром в воскресенье самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших — представители 35 стран, включая трех россиян.

Самолет принадлежал к последнему поколению Boeing 737 Max, которое выпускается в четырех версиях и является самым раскупаемым в истории американской корпорации. Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался «родным братом» лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии.