Пассажир чудом избежал гибели в рухнувшем Boeing

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Пассажир рассказал о чудесном спасении в истории с крушением Boeing 737 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Житель Афин на две минуты опоздал на разбившийся в Эфиопии Boeing 737, его не пустили на борт.
Гражданин Греции Антониос Маврополулос жив, поскольку опоздал на рейс самолета, разбившегося в Эфиопии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Greek Reporter.
В интервью местному телеканалу ALPHA TV он рассказал, что он опоздал на самолет на две минуты и не успел сдать багаж.
«Я видел, как люди садились на самолет. Я был очень зол из-за того, что меня не впускали», — вспомнил он.
При этом полиция задержала его, так как он был единственным пассажиром, не севшим на рейс.
«Между мной и крушением не было логической связи, ведь мой багаж был со мной, вот почему они не стали долго меня допрашивать», — пояснил он.
В подтверждение своего чудесного спасения на своей странице в Facebook мужчина опубликовал фото билета на рейс ET302.
Напомним, утром в воскресенье самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших — представители 35 стран, включая трех россиян.
Самолет принадлежал к последнему поколению Boeing 737 Max, которое выпускается в четырех версиях и является самым раскупаемым в истории американской корпорации. Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался «родным братом» лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в крушении Boeing 737заподозрили искусственный интеллект.
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Комментарии7
Происшествия , Видео , Boeing , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Греция , Эфиопия
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