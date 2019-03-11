Раскрыта личность погибшего в авиакатастрофе россиянина

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В авиакатастрофе в Африке погиб известный тверской парашютист 

Lenta.ru + ещё 2 8 часов назад
На борту самолета Boeing 737 MAX 8 компании Ethiopian Airlines, который упал утром 10 марта в Эфиопии, находился тверской парашютист Сергей Вяликов. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на друзей погибшего.
По их словам, Вяликов прыгал с парашютом около полутора тысяч раз. Он выступал на день города в Твери, умел пилотировать «Велосити» — парашют, который обладает дополнительными косыми нервюрами, выступал в качестве инструктора. Собеседники издания отметили, что мужчина, скорее всего, находился в Эфиопии по делам, связанным с любимым делом.
Boeing-убийца: катастрофы одна за одной
Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе погибли трое россиян. Всего данным рейсом летели граждане 33 государств, в том числе США, Канады, Великобритании, Франции, Италии, Нидерландов, Израиля, Норвегии. В общей сложности на борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли.
Катастрофа произошла утром 10 марта спустя шесть минут после того, как лайнер вылетел из аэропорта Аддис-Абебы и направился в Найроби. Перед падением самолет, новейший Boeing 737 MAX 8, поднялся чуть выше 2,6 километра и набрал скорость около 700 километров в час.
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Происшествия , Видео , Boeing , Тверь , Эфиопия
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