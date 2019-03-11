Раскрыта личность погибшего в авиакатастрофе россиянина

В авиакатастрофе в Африке погиб известный тверской парашютист

На борту самолета Boeing 737 MAX 8 компании Ethiopian Airlines, который упал утром 10 марта в Эфиопии , находился тверской парашютист Сергей Вяликов. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на друзей погибшего.

По их словам, Вяликов прыгал с парашютом около полутора тысяч раз. Он выступал на день города в Твери , умел пилотировать «Велосити» — парашют, который обладает дополнительными косыми нервюрами, выступал в качестве инструктора. Собеседники издания отметили, что мужчина, скорее всего, находился в Эфиопии по делам, связанным с любимым делом.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе погибли трое россиян. Всего данным рейсом летели граждане 33 государств, в том числе США, Канады, Великобритании, Франции, Италии, Нидерландов, Израиля, Норвегии. В общей сложности на борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли.