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В Петербурге затопило центр города из-за прорыва труб: видео 

ТК «Звезда» + ещё 1
На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, как из-под земли в буквальном смысле вырывается вода.
В Санкт-Петербурге затопило центр города. Виной тому стала авария, произошедшая на улице Маяковского, где велись ремонтные работы.
Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы в социальной сети.
«Вода уже везде, службы не спешат, ремонтные работы же», — написал автор ролика.
Вместе с тем в пресс-службе Водоканала уточнили, что в результате ЧП произошло вытекание на магистрали диаметром 710 миллиметров.
В настоящее время на месте инцидента работают специалисты. В то же время известно, что на время ликвидации аварии у местных жителей не будет отключено водоснабжение.
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