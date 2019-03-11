В Петербурге затопило центр города из-за прорыва труб: видео

На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях , видно, как из-под земли в буквальном смысле вырывается вода.

Санкт-Петербурге затопило центр города. Виной тому стала авария, произошедшая на улице Маяковского, где велись ремонтные работы.

Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы в социальной сети.

«Вода уже везде, службы не спешат, ремонтные работы же», — написал автор ролика.

Вместе с тем в пресс-службе Водоканала уточнили, что в результате ЧП произошло вытекание на магистрали диаметром 710 миллиметров.

В настоящее время на месте инцидента работают специалисты. В то же время известно, что на время ликвидации аварии у местных жителей не будет отключено водоснабжение.