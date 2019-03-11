Омбудсмен прокомментировал ситуацию с брошенной в Москве девочкой

Социальные службы Москвы не имели информации о семье пятилетней девочки, обнаруженной в квартире в Москве с признаками истощения, необходимо выяснить, поступали ли к ним сигналы, заявил уполномоченный по правам ребёнка в столице Евгений Бунимович

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости , что правоохранители проводят проверку после обнаружения брошенного ребенка в квартире в Москве. По данным следствия, 5-летняя девочка имеет признаки анорексии. На шее у ребенка было обнаружено вросшее в кожу украшение, кроме того, малышка не владеет социальными навыками. Следователи завели дело по статье "покушение на убийство". Мать девочки задержана.

"По предварительным данным, наши социальные службы не имели информации по поводу этой семьи, надо понять, почему, были ли сигналы. Если нет, то странно, это все-таки квартира, не дом отдельный. Значит, соседи и раньше должны были чувствовать, что происходит. Вот в этом сейчас нужно разобраться, понять, почему такое могло произойти, и почему не сработали те службы, которые должны были сработать гораздо раньше", — сказал Бунимович в эфире телеканала "Россия-24" в воскресенье.

Он подчеркнул, что ситуация и состояние ребёнка находится под его контролем, на данный момент девочка находится под наблюдением врачей.