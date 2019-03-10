«Прыгал с парашютом и путешествовал»: друзья рассказали о погибшем на борту Ethiopian Airlines россиянине

Среди жертв крушения лайнера Ethiopian Airlines — трое россиян. Один из них был профессиональным парашютистом и воздушным оператором. Об этом «360» рассказали друзья погибшего.

Известно, что на борту разбившегося самолета находились трое туристов из России Александр и Александра Поляковы, а также Сергей Вяликов. О последнем известно, что он работал инструктором по прыжкам в тандеме.

«Он работал с начинающими парашютистами, а также был воздушным оператором. Мы с ним вместе начинали прыгать в 2010–2011 годах. Произошедшее для меня — как гром среди ясного неба. Я даже не знала, что у него был загранник, он больше ездил по России», — рассказала «360 его знакомая Татьяна.

Товарищ погибшего Александр также отметил, что Вяликов был порядочным человеком, никогда не пил и курил.

»Прыгал с парашютом, снимал видео, в бильярд играл. Не курил, не пил ничего, даже легкие алкогольные напитки никогда. О его поездке я ничего не знал, мне рассказали уже сейчас», — сказал Александр.

Информацию о том, что парашютист Сергей Валиков погиб, «360» также подтвердила его мать.

Самолет Boeing 737 MAX 8 разбился утром 10 марта через шесть минут после вылета из аэропорта в Аддис-Абебе. Воздушное судно направлялось в столицу Кении Найроби. В результате крушения погибли все 149 пассажиров и восемь членов экипажа, находившиеся на борту. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран.