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В перестрелке под Волгоградом погиб человек 

ТАСС + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Один человек погиб и трое с огнестрельными ранениями доставлены в больницу в результате перестрелки под Волгоградом накануне вечером, сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
"В воскресенье вечером в городе Фролово Волгоградской области произошла перестрелка, в результате погиб один человек, трое ранены и доставлены в больницу", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что, по предварительным данным, конфликт между мужчинами произошел из-за личных неприязненных отношений.
"Несколько участников перестрелки задержаны", — отметил собеседник агентства, сказав, что не может назвать точное число задержанных.
В следственном управлении СК по Волгоградской области ТАСС сказали, что "сейчас информация по этому факту уточняется, позднее будет совместный с региональным ГУ МВД пресс-релиз".
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Происшествия , Катастрофы , Криминал , Пожары , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Волгоград , Волгоградская Область , Фролово
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