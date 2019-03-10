Рецидивист Бешеный скончался от рака в тюрьме Бельгии

Заключенный-рецидивист Фарид Бамухаммад по кличке Бешеный скончался от рака в одном из госпиталей Брюсселя . За годы своего преступного прошлого мужчина побывал практически во всех тюрьмах на территории Бельгийского королевства.

Как сообщает агентство Belga, с2015 года Бамухаммада в связи с болезнью периодически доставляли из тюрьмы в госпиталь и обратно.

Фарид Бамухаммад получил широкую известность в августе 2005 года. Мужчина в течение двух суток удерживал в заложницах двух женщин в центре Брюсселя. Впервые Бамухаммад попал в тюрьму в 1987 за похищение человека. В 1997 году он был осужден на 13 лет за убийство, однако его освободили досрочно. В марте 2016 года опасный рецидивист вновь оказался на тюремных нарах.