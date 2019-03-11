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Соседи рассказали о москвичке, превратившей свою дочь в Маугли 

Инфо 24 + ещё 2
Фото: РИА Новости
Мать пятилетней девочки, обнаруженной в захламленной квартире на севере Москвы, больше года не гуляла с ребенком и не водила его в детский сад. Об этом «МК» рассказала старшая по подъезду.
«Я ее спрашивала: «Где девочка?» Она мне отвечала: то у бабушки, то в садике. Никак не могла понять, какая бабушка если ее родители умерли 15 лет назад!» — сообщила изданию Любовь Александровна.
По ее словам, соседка была должна ей 10 тысяч рублей, которые занимала якобы на оплату садика. При этом москвичка уже долгое время не оплачивала коммунальные платежи, долги по которым составили около 200 тысяч рублей.
Отцом девочки, по словам старшей по подъезду, является гражданин Украины. Три года назад его депортировали на родину.
Жильцы услышали детский плач в ночь с 9 на 10 марта. Приехавшие сотрудники полиции и МЧС обнаружили в заваленной мусором квартире истощенную девочку, которая не умела говорить и была лишена других социальных навыков. В СМИ ее окрестили Маугли.
Ребенка доставили в реанимацию. Из шеи девочки врачи удалили вросшую в кожу металлическую резинку для волос. Ее мать обвиняют в попытке убийства. Ситуацию изучает уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. А также детский омбудсмен по Москве Евгений Бунимович.
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Происшествия , Анна Кузнецова , Евгений Бунимович , МЧС , Москва
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