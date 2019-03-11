Опубликовано шокирующее видео из квартиры девочки-маугли

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Опубликовано видео из захламленной квартиры, где нашли девочку-маугли 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 56 минут назад
Следственный комитет России опубликовал видео осмотра московской квартиры, в которой обнаружили брошенную пятилетнюю девочку.
На видео, опубликованном на YouTube-канале СКР, показана заваленная хламом квартира, везде разбросан мусор. Со стен квартиры сорваны обои, мебель покрыта пылью и грязью, видна немытая посуда.
Соседи рассказали о матери, чуть не убившей дочь
Ранее в воскресенье старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила о задержании матери истощенной пятилетней девочки, которая была обнаружена с гнойным отитом и вросшим в шею украшением в квартире на севере Москвы. Сообщалось, что у ребенка отсутствуют социальные навыки. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».
Плач ребенка услышали соседи и вызвали полицию.
Напомним, ранее трагический случай произошел в Кирове. Тело трехлетней девочки было обнаружено в квартире 20 февраля. Ребенка нашла бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения. 21-летняя мать ребенка задержана, ее обвиняют в убийстве малолетнего с особой жестокостью. По предварительной информации, девочка долго и мучительно умирала от обезвоживания.
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Комментарии15
Происшествия , Видео , Криминал , Юлия Иванова , СКР
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