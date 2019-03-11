Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с пятилетней девочкой, которую обнаружили в квартире в Москве с признаками истощения, сообщает институт уполномоченных по правам ребенка в Facebook.
По словам представителей института, на данный момент она выясняет обстоятельства случившегося. Ребенку оказывают необходимую помощь.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что правоохранители проводят проверку после обнаружения брошенного ребенка в квартире в Москве.
Сотрудники МВД вскрыли дверь помещения после жалоб соседей на крики и плач.
По версии следствия, у пятилетней девочки наблюдаются признаки анорексии. Также на шее у ребенка нашли вросшее в кожу украшение. Девочка не обладает социальными навыками, в связи с чем ряд СМИ назвали ее Маугли.
Сотрудники Следственного комитета завели дело по статье "покушение на убийство". Мать ребенка задержали, следователи приступили к ее допросу.
На инцидент отреагировал и столичный уполномоченный по правам ребенка Евгений Бунимович. Он подчеркнул, что социальным службам не было известно по поводу этой семьи.
"Надо понять, почему, были ли сигналы. Если нет, то странно, это все-таки квартира, не дом отдельный. Значит, соседи и раньше должны были чувствовать, что происходит. Вот в этом сейчас нужно разобраться, понять, почему такое могло произойти, и почему не сработали те службы, которые должны были сработать гораздо раньше", — сказал Бунимович в эфире телеканала "Россия-24" в воскресенье.
Он добавил, что держит ситуацию под контролем.