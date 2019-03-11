Кузнецова отреагировала на ситуацию с брошенной в квартире девочкой

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с пятилетней девочкой, которую обнаружили в квартире в Москве с признаками истощения, сообщает институт уполномоченных по правам ребенка в Facebook.

По словам представителей института, на данный момент она выясняет обстоятельства случившегося. Ребенку оказывают необходимую помощь.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости , что правоохранители проводят проверку после обнаружения брошенного ребенка в квартире в Москве.

Сотрудники МВД вскрыли дверь помещения после жалоб соседей на крики и плач.

По версии следствия, у пятилетней девочки наблюдаются признаки анорексии. Также на шее у ребенка нашли вросшее в кожу украшение. Девочка не обладает социальными навыками, в связи с чем ряд СМИ назвали ее Маугли.

Сотрудники Следственного комитета завели дело по статье "покушение на убийство". Мать ребенка задержали, следователи приступили к ее допросу.

На инцидент отреагировал и столичный уполномоченный по правам ребенка Евгений Бунимович . Он подчеркнул, что социальным службам не было известно по поводу этой семьи.

"Надо понять, почему, были ли сигналы. Если нет, то странно, это все-таки квартира, не дом отдельный. Значит, соседи и раньше должны были чувствовать, что происходит. Вот в этом сейчас нужно разобраться, понять, почему такое могло произойти, и почему не сработали те службы, которые должны были сработать гораздо раньше", — сказал Бунимович в эфире телеканала "Россия-24" в воскресенье.

Он добавил, что держит ситуацию под контролем.