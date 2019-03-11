В американском зоопарке ягуар напал на делавшую селфи женщину

В зоопарке в американском штате Аризона ягуар напал на женщину, которая попыталась сделать селфи с животным. Об этом информирует NBC News.

По словам очевидцев происшествия, посетительница перелезла через специально установленный барьер, подошла к вольеру с животным, а затем попыталась сделать фотографию с хищником.

В свою очередь ягуар, просунув лапу через решетку, ударил женщину лапой.

Посетительница была доставлена в больницу. После обследования медики сообщили, что полученные травмы не угрожают её жизни. В конце февраля сообщалось, что в Приморской тайге амурский тигр напал на человека.