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В российской деревне частично обрушилось здание школы 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В Чувашии частично обрушилось здание школы, сообщает Главное управление МЧС России по республике. Видео с места событий публикует РЕН.
ЧП случилось 10 марта в деревне Большие Чаки Урмарского района. В школе находился только охранник, он не пострадал.
Двухэтажное здание было построено в 1974 году.
«По предварительной информации, в школе обучались 32 ученика и 22 дошкольника. До устранения последствий ЧП свои занятия они продолжат в образовательных учреждениях соседних населенных пунктов», — сообщили в МЧС.
16 февраля обрушились три этажа в здании Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Никто не пострадал. Причиной ЧП могли стать нарушения при проведении ремонта.
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Происшествия , Образование , МЧС , Чувашская Республика
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