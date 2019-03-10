В российской деревне частично обрушилось здание школы

Чувашии частично обрушилось здание школы, сообщает Главное управление МЧС России по республике. Видео с места событий публикует РЕН.

ЧП случилось 10 марта в деревне Большие Чаки Урмарского района. В школе находился только охранник, он не пострадал.

Двухэтажное здание было построено в 1974 году.

«По предварительной информации, в школе обучались 32 ученика и 22 дошкольника. До устранения последствий ЧП свои занятия они продолжат в образовательных учреждениях соседних населенных пунктов», — сообщили в МЧС.

16 февраля обрушились три этажа в здании Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Никто не пострадал. Причиной ЧП могли стать нарушения при проведении ремонта.