Появилось новое видео с места крушения Boeing 737

Появилось новое видео с места крушения пассажирского Boeing в Эфиопии

Как сообщили в посольстве России в Эфиопии, личности погибших россиян установлены — это Александра Полякова , Александр Поляков и Сергей Вяликов.

Associated Press распространило новое видео с места крушения пассажирского Boeing 737 в Эфиопии . На кадрах видно, что в результате падения лайнера на земле образовалась воронка, самолет полностью разрушился.

Ранее стало известно, что на борту упавшего самолета среди 157 пассажиров были трое россиян. Как сообщили в посольстве России в Эфиопии, личности погибших россиян установлены — это Александра Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов.

«Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших! Посольство находится в/устанавливает контакт с родственниками россиян и готово оказать им все возможное содействие в сложившейся ситуации», — говорится в сообщении посольства РФ.

Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines летел в столицу Кении Найроби. Самолет упал через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. На борту лайнера находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, никто из них не выжил.