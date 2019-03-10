Появилось новое видео с места крушения Boeing 737

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Появилось новое видео с места крушения пассажирского Boeing в Эфиопии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Как сообщили в посольстве России в Эфиопии, личности погибших россиян установлены — это Александра Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов.
Associated Press распространило новое видео с места крушения пассажирского Boeing 737 в Эфиопии. На кадрах видно, что в результате падения лайнера на земле образовалась воронка, самолет полностью разрушился.
Ранее стало известно, что на борту упавшего самолета среди 157 пассажиров были трое россиян. Как сообщили в посольстве России в Эфиопии, личности погибших россиян установлены — это Александра Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов.
«Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших! Посольство находится в/устанавливает контакт с родственниками россиян и готово оказать им все возможное содействие в сложившейся ситуации», — говорится в сообщении посольства РФ.
Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines летел в столицу Кении Найроби. Самолет упал через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. На борту лайнера находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, никто из них не выжил.
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Происшествия , Видео , Катастрофы , Александр Поляков , Boeing , Associated Press , Эфиопия
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