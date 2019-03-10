Раскрыта просьба пилота потерпевшего крушение Boeing-737

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Пилот разбившегося в Эфиопии самолета сообщал о возникших проблемах 

Р-Спорт 58 минут назад
Пилот потерпевшего крушение в Эфиопии Boeing 737 сообщал о возникших проблемах и просил разрешения вернуться в аэропорт, сообщил глава компании Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам.
"Как слышно на записи авиадиспетчеров, пилот сообщил, что у него возникли проблемы, и он хочет вернуться. Ему дали разрешение", — сообщил Гебремариам на пресс-конференции в воскресенье.
Утром в воскресенье самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Кению, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али сообщил о жертвах при крушении самолета.
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