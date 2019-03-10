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Следователи допрашивают мать «девочки-маугли» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мать истощенной пятилетней девочки, оставленной одной в квартире на севере Москвы, задержана. В настоящее время ее допрашивают следователи.
— В настоящее время мать ребенка задержана в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Следователи допрашивают женщину и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, — сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
По данным следствия, в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе была обнаружена 5-летняя девочка, предположительно, с отсутствием социальных навыков и признаками анорексии. На шеи у девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение. Как рассказали соседи, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней. Сейчас девочка находится в реанимации столичной больницы.
Юлия Иванова добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», сообщается на официальном сайте Следкома.
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Происшествия , Криминал , Юлия Иванова , СКР , Москва
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