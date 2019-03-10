Следователи допрашивают мать «девочки-маугли»

Мать истощенной пятилетней девочки, оставленной одной в квартире на севере Москвы , задержана. В настоящее время ее допрашивают следователи.

— В настоящее время мать ребенка задержана в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Следователи допрашивают женщину и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, — сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе была обнаружена 5-летняя девочка, предположительно, с отсутствием социальных навыков и признаками анорексии. На шеи у девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение. Как рассказали соседи, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней. Сейчас девочка находится в реанимации столичной больницы.

Юлия Иванова добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», сообщается на официальном сайте Следкома.