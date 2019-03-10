Мафиози наказали вороватого любовника пожилой итальянки

Прежде чем украсть у любимой драгоценности и бросить ее, стоит несколько раз подумать. Иначе обиженная дама обратится за помощью к итальянским мафиози.

Боевики сицилийской мафии заживо закатали в асфальт мужчину. Так 64-летняя женщина расправилась с бывшим любовником, который украл у нее драгоценности. Об этом сообщила The Guardian.

Пожилая итальянка наняла четырех мафиози. Она хотела расправиться с бывшим любовником, который украл у нее ювелирные украшения и бросил. Бандиты заживо залили мужчину в бетонном столбе на вилле в итальянском Сенаго.

Жертвой преступников оказался 41-летний албанец Ламай Астрид. Его тело нашли спустя шесть лет после исчезновения. Опознать удалось благодаря оставшимся клочьям одежды. Правоохранители обнаружили останки во время расследования по борьбе с мафией в провинции Кальтаниссетта в январе, но власти рассказали о случившемся только сейчас.

Стражи порядка задержали четырех боевиков, причастных к влиятельной мафиозной семье из итальянской коммуны Риези. Их подозревают в убийстве и сокрытии трупа Астрида. Когда заказчица убийства узнала об обнаружении тела, она пыталась бежать через аэропорт Генуи. Но полиция арестовала ее.

По версии следствия, итальянка решила отомстить албанцу, который украл у нее драгоценности и бросил. Для реализации своего плана она воспользовалась своими контактами в мафии Риези.