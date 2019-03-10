В Москве пятилетнюю девочку заперли одну в квартире с мусором

Как пишет Telegram-канал Mash, ребёнок жил в доме № 134 по Ленинградскому шоссе.

Соседи по этажу слышали детский плач, но дверь им никто не открывал, участкового тоже не впустили. В итоге соседи вызвали МЧС . Когда спасатели вскрыли дверь, выяснилось, что квартира завалена мусором, там нет ни еды, ни воды.

Обнаруженная в квартире девочка не разговаривает, у неё гнойный отит, а в шею врос провод. Ребёнка доставили в Тушинскую больницу.