Как пишет Telegram-канал Mash, ребёнок жил в доме № 134 по Ленинградскому шоссе.
Соседи по этажу слышали детский плач, но дверь им никто не открывал, участкового тоже не впустили. В итоге соседи вызвали МЧС. Когда спасатели вскрыли дверь, выяснилось, что квартира завалена мусором, там нет ни еды, ни воды.
Обнаруженная в квартире девочка не разговаривает, у неё гнойный отит, а в шею врос провод. Ребёнка доставили в Тушинскую больницу.
Позднее полиция задержала мать девочки. Сообщается, что её зовут Ирина, ей 47 лет. Сама она говорит, что работает уборщицей, а раньше была финансовым консультантом. Правоохранительные органы инициировали проверку.