Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В московской квартире нашли ребенка с вросшим в шею проводом 

Рамблер 24 минуты назад
В Москве в квартире на восьмом этаже дома на Ленинградском шоссе сотрудники МЧС обнаружили пятилетнего ребенка с вросшим в шею проводом. Девочка жила в куче старого хлама, говорить она не умеет, сообщает телеграм-канал Mash.
Соседи давно слышали детский плач, доносившийся из квартиры, они пытались разобраться в происходящем, но двери никто не открывал. В итоге жильцы обратились к участковому, однако и тому не удалось попасть в квартиру. Тем временем ребенок плакал все громче, и соседи позвонили в МЧС.
«Дверь открыли, внутри ад и ужас. Все завалено мусором, дышать невозможно, еды и воды нет, взрослых тоже», — сообщает паблик.
Ребенка госпитализировали с гнойным отитом, а его мать, когда она вернулась домой, задержали соседи, они же вызвали полицию. Женщина имеет опрятный вид и не кажется маргинальной. Ее зовут Ирина Гарошенко, ей 47 лет. Она работает уборщицей, а раньше, по ее словам, была финансовым консультантом.
Теперь ее ожидает ряд экспертиз, в том числе на психическое здоровье.
Комментарии70
Происшествия , Видео , Общество , МЧС , Москва
Читайте также
Видео
В Стокгольме взорвался автобус
Происшествия Автоспорт
Почему США разваливаются как СССР
В мире Статьи
Уволенный за стопку коньяка актер из МХАТ сделал заявление
Общество Другое
Что скрывал красавчик Саша из группы Дятлова
Общество Статьи
Кадыров объяснил появление мины у дипломата США
Политика
В Москве нашли девочку-маугли с вросшим в шею проводом
Происшествия Общество
Скриптонит опозорился на концерте
Шоу-бизнес
У Пескова выявили рак
Шоу-бизнес
Украинских националистов стали заносить в «Миротворец»
В мире Украина
Умер актер из «Санта-Барбары»
Шоу-бизнес В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение