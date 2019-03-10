В Москве нашли девочку-маугли с вросшим в шею проводом

В московской квартире нашли ребенка с вросшим в шею проводом

Москве в квартире на восьмом этаже дома на Ленинградском шоссе сотрудники МЧС обнаружили пятилетнего ребенка с вросшим в шею проводом. Девочка жила в куче старого хлама, говорить она не умеет, сообщает телеграм-канал Mash.

Соседи давно слышали детский плач, доносившийся из квартиры, они пытались разобраться в происходящем, но двери никто не открывал. В итоге жильцы обратились к участковому, однако и тому не удалось попасть в квартиру. Тем временем ребенок плакал все громче, и соседи позвонили в МЧС.

«Дверь открыли, внутри ад и ужас. Все завалено мусором, дышать невозможно, еды и воды нет, взрослых тоже», — сообщает паблик.

Ребенка госпитализировали с гнойным отитом, а его мать, когда она вернулась домой, задержали соседи, они же вызвали полицию. Женщина имеет опрятный вид и не кажется маргинальной. Ее зовут Ирина Гарошенко, ей 47 лет. Она работает уборщицей, а раньше, по ее словам, была финансовым консультантом.

Теперь ее ожидает ряд экспертиз, в том числе на психическое здоровье.