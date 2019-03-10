Трое россиян находились в потерпевшем крушение Boeing-737

На борту Boeing-737 самолета Ethiopian Airlines, разбившегося в воскресенье утром в Эфиопии , недалеко от города Дэбрэ-Зэйт , было трое россиян. Об этом сообщает ТАСС с проходящей в Аддис-Абебе пресс-конференции представителей Ethiopian Airlines Group. На борту лайнера было 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Погибшие — граждане 33 государств: восемнадцать граждан Канады, девять — Эфиопии, восемь — Италии, восемь — Китая, восемь — США, семь — Великобритании, семь — Франции, шесть — Египта, пять — Нидерландов, четыре — Новой Зеландии, четыре м Индии, четыре м Словакии, трое — Австрии, трое — Швеции, трое — России, двое — Марокко, двое — Испании, двое израильтян, один — гражданин Бельгии. Кроме того, трое пассажиров были с паспортами ООН

По данным братиславского издания Pravda, этим же самолетом летела семья известного словацкого политика. Пока издание не называет его имени.

Boeing-737 направлялся из Аддис-Абебы в Найроби. В 08:38 утра в воскресенье он вылетел из Международного аэропорта Боле, связь с ним пропала в 08:44.

Посольство России в Эфиопии опубликовало список россиян, летевших самолётом Ethiopian Airlines:

2. Александр Поляков

3. Сергей Вяликов