Ряд стран выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Эфиопии

Власти более 10 стран выразили соболезнования семьям жертв авиакатастрофы в Эфиопии

Утром в воскресенье самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восемь членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт . Среди погибших — представители 35 стран, включая трёх россиян.

"Мы глубоко опечалены новостями о крушении самолета авиалинии Ethiopian airlines, направлявшегося в Найроби. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования дружественному народу Эфиопии и желаем мужества и терпения родным всех тех, кто погиб в этой ужасной катастрофе", — заявил МИД Армении на странице Twitter.

Президент Нигерии Мохаммад Бухари выступил со словами поддержки и выразил соболезнования "премьер-министру (Эфиопии — ред.) Абию Ахмеду и всем странам, которые потеряли своих граждан".

"Мы желаем милости Всевышнего жертвам этого трагического инцидента и выражаем соболезнования их родственникам и братскому народу Эфиопии", — заявили в МИД Турции.

В свою очередь соболезнования выразили власти Ирландии, Грузии, Кубы, Швеции, Намибии, Перу, Боливии, Гамбии, ЮАР и Сомали.