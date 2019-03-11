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Ряд стран выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Эфиопии 

РИА Новости + ещё 85 5 часов назад
Власти более 10 стран выразили соболезнования семьям жертв авиакатастрофы в Эфиопии.
Утром в воскресенье самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восемь членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших — представители 35 стран, включая трёх россиян.
"Мы глубоко опечалены новостями о крушении самолета авиалинии Ethiopian airlines, направлявшегося в Найроби. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования дружественному народу Эфиопии и желаем мужества и терпения родным всех тех, кто погиб в этой ужасной катастрофе", — заявил МИД Армении на странице Twitter.
Президент Нигерии Мохаммад Бухари выступил со словами поддержки и выразил соболезнования "премьер-министру (Эфиопии — ред.) Абию Ахмеду и всем странам, которые потеряли своих граждан".
"Мы желаем милости Всевышнего жертвам этого трагического инцидента и выражаем соболезнования их родственникам и братскому народу Эфиопии", — заявили в МИД Турции.
В свою очередь соболезнования выразили власти Ирландии, Грузии, Кубы, Швеции, Намибии, Перу, Боливии, Гамбии, ЮАР и Сомали.
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Происшествия , Азия , Видео , МИД , МИД Турции , Эфиопия
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