Решена судьба экс-чиновника из Росгеологии

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Суд арестовал экс-замдиректора Росгеологии по делу о мошенничестве 

Рамблер 35 минут назад
Суд арестовал бывшего замдиректора «Росгеологии» Руслана Горринга, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Он проведет в изоляторе два месяца, передает РИА Новости.
Домодедовский суд отправил под арест бывшего первого заместителя директора «Росгеологии» Руслана Горринга. За решеткой он останется до 7 мая.
Накануне чиновника задержали в аэропорту Внуково сотрудники ФСБ и угрозыска, когда он садился на рейс в Сочи. Его обвиняют в крупном мошенничестве. По данным прессы, речь может идти о незаконном выделении земельного участка в Подмосковье при посредничестве Горринга.
Вину Горринг не признает, его адвокаты заявили, что он «не причастен к какому-либо преступлению».
В начале 2019 года в интернете появилось скандальное видео: топ-менеджер «Росгеологии» во время компьютерной игры угрожал своим соперникам, рассказывал об интиме с подчиненными, и нецензурно бранился. После этого случая его уволили.
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Происшествия , Видео , ФСБ , Международный аэропорт Внуково , РИА Новости
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