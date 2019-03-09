Решена судьба экс-чиновника из Росгеологии

Суд арестовал экс-замдиректора Росгеологии по делу о мошенничестве

РИА Новости. Суд арестовал бывшего замдиректора «Росгеологии» Руслана Горринга, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Он проведет в изоляторе два месяца, передает

Домодедовский суд отправил под арест бывшего первого заместителя директора «Росгеологии» Руслана Горринга. За решеткой он останется до 7 мая.

Накануне чиновника задержали в аэропорту Внуково сотрудники ФСБ и угрозыска, когда он садился на рейс в Сочи. Его обвиняют в крупном мошенничестве. По данным прессы, речь может идти о незаконном выделении земельного участка в Подмосковье при посредничестве Горринга.

Вину Горринг не признает, его адвокаты заявили, что он «не причастен к какому-либо преступлению».

В начале 2019 года в интернете появилось скандальное видео: топ-менеджер «Росгеологии» во время компьютерной игры угрожал своим соперникам, рассказывал об интиме с подчиненными, и нецензурно бранился. После этого случая его уволили.