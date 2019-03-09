Работника американского посольства задержали с миной в багаже в Шереметьево

В субботу утром в московском аэропорту Шереметьево у сотрудника посольства США в багаже была обнаружена мина со взрывателем, но без взрывчатого вещества, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ . Мина была найдена при проверке багажа на входе с улицы в терминал D. Ее изъяли, после чего дипломат вылетел в Нью-Йорк. «Вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно мина со взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса», — рассказали агентству. Посольство США было извещено об инциденте. «Надеемся, что оно разъяснит поведение своего работника», — завили в дипведомстве. Здесь сочли этот инцидент сознательной провокацией. Он просто не мог не понимать, что мина в багаже — это очень серьезно. Значит, пошел на такой шаг сознательно», — считают в дипведомстве.