Россиянин поел масленичных блинов и умер

Владимирские СМИ сообщили о смерти 45-летнего мужчины на одном из гуляний по случаю Масленицы. Об этом сообщает портал Зебра ТВ.

По сообщению издания, 8 марта горожанин принимал участие в конкурсе по поеданию блинов у кинотеатра «РусьКино» в микрорайоне Доброе города Владимира . Неожиданно мужчине стало плохо, и он упал на землю. Окружающие попытались оказать владимирцу первую помощь, но их усилия были безрезультатны. Прибывшие по вызову медики скорой помощи констатировали смерть, что, по утверждению Зебра ТВ, изданию неофициально подтвердили в полиции.

Явилось ли именно поедание блинов причиной смерти мужчины, определит вскрытие.

В начале марта скончался 16-летний подросток. Это произошло после проведения ему стоматологических процедур в одном из медицинских учреждений Москвы. Пациент 2003 года рождения, поступивший в учреждение на стационарное лечение, умер 7 марта после стоматологических процедур. По факту смерти подростка проводится доследственная проверка.