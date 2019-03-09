Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянин поел масленичных блинов и умер 

Рамблер 2 часа назад
Владимирские СМИ сообщили о смерти 45-летнего мужчины на одном из гуляний по случаю Масленицы. Об этом сообщает портал Зебра ТВ.
По сообщению издания, 8 марта горожанин принимал участие в конкурсе по поеданию блинов у кинотеатра «РусьКино» в микрорайоне Доброе города Владимира. Неожиданно мужчине стало плохо, и он упал на землю. Окружающие попытались оказать владимирцу первую помощь, но их усилия были безрезультатны. Прибывшие по вызову медики скорой помощи констатировали смерть, что, по утверждению Зебра ТВ, изданию неофициально подтвердили в полиции.
Явилось ли именно поедание блинов причиной смерти мужчины, определит вскрытие.
В начале марта скончался 16-летний подросток. Это произошло после проведения ему стоматологических процедур в одном из медицинских учреждений Москвы. Пациент 2003 года рождения, поступивший в учреждение на стационарное лечение, умер 7 марта после стоматологических процедур. По факту смерти подростка проводится доследственная проверка.
Комментарии58
Происшествия , Видео , Владимир
Читайте также
Видео
Умер Владимир Этуш
Шоу-бизнес
В Польше назвали Калининград российским «военным пугалом»
Европа Армия
«Украина или смерть»: утверждена новая символика ВСУ
Армия В мире
Россиянин поел блинов на скорость и умер
Происшествия
Жизнь после выборов: Порошенко готовит побег
В мире Статьи
Дочь Этуша назвала возможную причину смерти отца
Шоу-бизнес Политика
Русский язык вне закона? Певец из Латвии устроил истерику
В мире Статьи
Меркель закатила истерику из-за Путина
В мире Европа
Отправила в нокаут: продавщица рассказала о драке
Происшествия
Самолет рухнул в Карибском море
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение