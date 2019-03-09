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Возле Новокузнецка произошло землетрясение 

Вести.Ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Подземный толчок магнитудой 2,4 зарегистрирован 8 марта в Кемеровской области, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской Академии наук.
Эпицентр подземного толчка находился возле Новокузнецка. О разрушениях и пострадавших не сообщается.
Землетрясения в этой части Сибири довольно редки и чаще всего связаны с подземными работами при разработке месторождений угля и руд. Ранее толчки магнитудой 2,7 были зафиксированы в Кемеровской области 18 января 2019 года. А 20 февраля во время взрыва карьера были зафиксированы подземные толчки в Кемерове. Последнее сильно землетрясение, вызвавшее разрушение зданий и строений, произошло в 2013 году.
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Происшествия , Наука , Технологии , РАН , Кемеровская Область , Новокузнецк
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