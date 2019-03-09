Возле Новокузнецка произошло землетрясение

Эпицентр подземного толчка находился возле Новокузнецка . О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Землетрясения в этой части Сибири довольно редки и чаще всего связаны с подземными работами при разработке месторождений угля и руд. Ранее толчки магнитудой 2,7 были зафиксированы в Кемеровской области 18 января 2019 года. А 20 февраля во время взрыва карьера были зафиксированы подземные толчки в Кемерове. Последнее сильно землетрясение, вызвавшее разрушение зданий и строений, произошло в 2013 году.