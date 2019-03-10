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Катер столкнулся с китом в Японии: десятки пострадавших 

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Фото: Kyodo, Youtube
Более 80 человек пострадали при наезде японского катера на кита y острова Садо.
Не менее 80 человек получили ранения после столкновения катера с крупным морским животным, предположительно китом, в водах неподалеку от японского острова Садо.
Инцидент произошел 9 марта около 12:15 по местному времени, когда судно уже почти достигло точки назначения. В один момент катер столкнулся с движущимся препятствием.
Всего на бору, по данным Kyodo, находился 121 человек. Большинство из них получили ранения. Около 13 были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.
Транспортное средство также пострадало: на корме образовалась 15-сантиметровая трещина.
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