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СМИ узнали подробности уголовного дела против Руслана Горринга 

Р-Спорт 40 минут назад
Фото: Пресс-служба АО "Росгеология"
Бывший заместитель руководителя "Росгеологии" Руслан Горринг задержан в рамках уголовного дела о незаконном выделении земельного участка в одном из районов Подмосковья, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По информации издания, уголовное дело возбудили еще несколько лет назад, тогда по статье 290 УК РФ (получение взятки), затем его переквалифицировали на статью 159 УК РФ (особо крупное мошенничество). Некоторых фигурантов дела уже осудили.
По версии следствия, Горринг был посредником в коррупционной схеме. Его дело выделено в отдельное производство.
Накануне скандального чиновника задержали в аэропорту Внуково и отвезли на допрос. Как рассказали РИА Новости в управлении СК по Московской области, следователь в субботу будет ходатайствовать об его аресте.
В январе в Сети опубликовали видео игрового стрима, в котором Горринг рассказывал о связи с подчиненными и угрожал другим игрокам сексуальным насилием, используя нецензурную брань. После резонансного события "Росгеология" разорвала с ним контракт.
Сам топ-менеджер заявил, что в его работе не смогли найти коррупционной составляющей, поэтому пришлось "залезть в личное пространство". По его словам, ему уже поступило предложение работать в Африке.
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Происшествия , Криминал , Международный аэропорт Внуково , СКР , РИА Новости , Газета "Коммерсантъ" , Московская область
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