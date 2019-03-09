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Рядом с воинской частью с С-300 взорвалась самодельная бомба 

Lenta.ru + ещё 2 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Рядом с воинской частью в деревне Ваганово в Ленинградской области взорвалась самодельная бомба. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание 47news.
По его информации, около полудня 8 марта военнослужащий, обходя периметр части, нашел неподалеку от контрольно-пропускного пункта металлический фонарь. Солдат поднял его, затем отбросил в сторону и примерно через 30 секунд раздался взрыв, разорвавший корпус предмета. Отмечается, что никто не пострадал.
На место прибыли взрывотехники управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Специалисты установили, что 40-сантиметровый фонарь был начинен гайками и должен был сработать от кнопки включения. Питание самодельного взрывного устройства обеспечивалось батарейкой типа «Крона».
Также сообщается о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном изготовлении взрывчатых веществ, незаконном изготовлении, переделке или ремонте взрывных устройств.
Согласно данным из открытых источников, в Ваганово дислоцируется 1489-й гвардейский зенитный ракетный полк, имеющий на вооружении зенитные ракетные комплексы С-300П.
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Происшествия , ФСБ , 47news.ru , Ленинградская область
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