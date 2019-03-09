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В Одесской области расправились с израильтянином 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Гражданин Израиля был найден мертвым в Одесской области, сообщает «МК».
Его обгоревший труп был обнаружен в помещении электростанции водонасосной станции в поселке Семеновка. Следствию удалось установить, что погибший — 32-летний гражданин Израиля Александр Бохонов. Мужчина исчез 19 января. Последний раз его видели в Белгороде-Днестровском.
Экспертиза показала, что Бохонов был убит около месяца назад. Мужчину убили, а затем пытались сжечь тело.
Бохонов родился на Украине, впоследствии эмигрировал в Израиль. В конце 2018 года он приехал на Украину. По его словам, он собирался путешествовать по стране. У него было удостоверение сотрудника службы безопасности американской круизной компании.
В день исчезновения он внезапно покинул ресторан, где собирался поужинать, оставил деньги и выскочил на улицу.
Происшествия , В мире , Криминал , Украина , Израиль
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