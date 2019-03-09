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Мальчик-спортсмен сгорел на вагоне поезда в Дагестане 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Махачкале на вагоне поезда заживо сгорел подросток, сообщает "Лезги газета".
По информации источника, мальчик шел с вечерней тренировки домой и решил сократить дорогу, направляясь через железнодорожные пути. Однако на том месте около двух недель стояли вагоны. Юный спортсмен не захотел пройти через поезд в местах сцепки и взобрался на крышу транспорта. В момент, когда он оказался наверху произошло короткое замыкание. Мальчика охватило пламя.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.
Ране дом бывшей звезды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Джо Джуно сгорел дотла.
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Происшествия , МВД , Махачкала , Республика Дагестан
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