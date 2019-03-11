В Ижевске задержали врача-терапевта за «подработку» наркокурьером

Полицейские задержали в Ижевске 24-летнюю врача-терапевта по подозрению в продаже синтетических наркотиков, в квартире доктора обнаружили почти три килограмма запрещённых веществ, сообщили в МВД Удмуртии.

Ведомство сообщает, что сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике получили информацию о причастности 24-летней жительницы Ижевска, врача-терапевта одной из городских больниц, к сбыту запрещенных веществ и обыскали ее место жительства.

"В ходе обыска в арендованной врачом квартире полицейские обнаружили приготовленные к сбыту наркотические средства синтетического производства общей массой почти три килограмма. Выяснилось, что девушка была региональным курьером интернет-магазина по продаже наркотиков, она была задержана. Через нее установили ещё двоих курьеров, которым по 21 году", — сообщили в удмуртской полиции.

Правоохранители завели уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере, все подозреваемые арестованы судом, информирует ведомство.