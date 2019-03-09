В Краснодаре воспитательница забыла полуторагодовалого мальчика на прогулке

Краснодаре воспитательница частного детского сада забыла на улице полуторагодовалого мальчика, пишет портал "Блокнот".

Женщина шла с пятью детьми с прогулки, однако в подъезд завела только четверых. Один мальчик остался на улице, его увидела случайная прохожая, которая схватила его и бросилась вслед за группой.

Воспитательница не сразу опознала ребенка, но затем со словами "вроде наш" забрала его к себе.

Позже в Instagram появился пост от имени матери мальчика. Она заявила, что у нее нет претензий к воспитателям, ребенок ходит туда с удовольствием и возвращается "чистым, сытым и счастливым".

Реакции властей на инцидент пока не последовало.