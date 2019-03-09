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В Краснодаре воспитательница забыла полуторагодовалого мальчика на прогулке 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Краснодаре воспитательница частного детского сада забыла на улице полуторагодовалого мальчика, пишет портал "Блокнот".
Ссора матерей в детском саду закончилась поножовщиной
Женщина шла с пятью детьми с прогулки, однако в подъезд завела только четверых. Один мальчик остался на улице, его увидела случайная прохожая, которая схватила его и бросилась вслед за группой.
Воспитательница не сразу опознала ребенка, но затем со словами "вроде наш" забрала его к себе.
Позже в Instagram появился пост от имени матери мальчика. Она заявила, что у нее нет претензий к воспитателям, ребенок ходит туда с удовольствием и возвращается "чистым, сытым и счастливым".
Реакции властей на инцидент пока не последовало.
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