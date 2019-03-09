На Камчатке вулкан выбросил столб пепла 

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 3 км над уровнем моря. Об этом информирует ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные специалистов группы KVERT и геофизической службы РАН.
В сообщении говорится, что пепловый шлейф распространился на 31 км к северо-востоку. При этом на пути шлейфа отсутствуют населённые пункты.
«Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности», — заявили в МЧС.
Также всем туристическим компаниям рекомендовали не водитель группы туристов на маршруты, пролегающие возле вулкана.
В январе вулкан Шивелуч на Камчатке начал извержение.