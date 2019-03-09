«Специально наехала»: в Екатеринбурге женщина на Hyundai сбила маму с коляской

Днем 8 марта в коллективном саду на Чусовском тракте женщина на Hyundai сбила маму с коляской. Причем, по словам пострадавшей, сделала она это сознательно.

Около 12 часов Елена с мужем и годовалым ребенком, который спал в коляске, прогуливались с собакой рядом по коллективному саду «Горняк». Жительница одного из домов попросила семью убрать за собакой с дороги, по которой они шли. Когда семья отказалась и отошла, женщина села за руль своего Hyundai и начала сигналить и кричать им вслед.

— Я пропросила ее не сигналить, у меня ребенок в коляске спал, — объяснила пострадавшая. — Тогда она поехала на нас, специально наехала. Ударила меня, ребенок, к счастью, не пострадал.

Елена упала и серьезно ушибла оба колена и локоть. Затем на место ДТП прибежал муж владелицы Hyundai и, по словам Елены, начал драку с ее мужем.

Пострадавшей пришлось вызвать ГИБДД . Когда те приехали, они объяснили, что необходимо вызвать сотрудников полиции, так как наезд владелицы Hyundai был умышленным.

Елена обратилась в травматологию горбольницы №2, где ей диагностировали ушибы. В отделе полиции № 8 у нее приняли заявление и назначили судмедэкспертизу.

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