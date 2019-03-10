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Попытка кита проглотить дайвера попала на видео 

РИА Новости + ещё 2 41 минуту назад
Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф рассказал Barcroft Animals, как едва не стал добычей кита.
Мужчина вместе с коллегами снимал морскую фауну в Порте-Элизабет у побережья ЮАР. Он как раз наводил фокус на акулу, когда из воды вынырнул кит.
В следующий момент резко стемнело и что-то сдавило мое бедро. В такой ситуации нет времени для страха, надо следовать инстинктам.
Инстинкт подсказал ему, что кит сейчас утащит его на дно, поэтому он задержал дыхание.
Мужчине повезло: несмотря на свои габариты, такие киты питаются мелким планктоном. Крупная добыча пришлась животному не по вкусу и он выплюнул дайвера.
Так как другие фотографы и операторы не прекращали съемку, они случайно засняли и "покушение" на коллегу. По словам Шимпфа, за долгие годы занятия дайвингом с ним ни разу не происходило ничего подобного.
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