Попытка кита проглотить дайвера попала на видео

Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф рассказал Barcroft Animals, как едва не стал добычей кита.

Мужчина вместе с коллегами снимал морскую фауну в Порте-Элизабет у побережья ЮАР . Он как раз наводил фокус на акулу, когда из воды вынырнул кит.

В следующий момент резко стемнело и что-то сдавило мое бедро. В такой ситуации нет времени для страха, надо следовать инстинктам.

Инстинкт подсказал ему, что кит сейчас утащит его на дно, поэтому он задержал дыхание.

Мужчине повезло: несмотря на свои габариты, такие киты питаются мелким планктоном. Крупная добыча пришлась животному не по вкусу и он выплюнул дайвера.

Так как другие фотографы и операторы не прекращали съемку, они случайно засняли и "покушение" на коллегу. По словам Шимпфа, за долгие годы занятия дайвингом с ним ни разу не происходило ничего подобного.