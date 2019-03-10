«Тушат с вертолета»: крупный пожар в Москве

На севере Москвы произошел крупный пожар в трехэтажном здании, где находится склад лакокрасочных изделий, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС

Уточняется, что площадь пожара увеличилась до 2 тысяч кв. м. Возгорание произошло на 1-ой Магистральной улице.

Также сообщается, что в тушении пожара задействован вертолет.

"Вертолет прилетает к складу с интервалом примерно в пять минут. Сбрасывает воду и улетает. Также на месте находится больше десятка пожарных машин", — говорится в сообщении.

У склада виден густой черный дым.