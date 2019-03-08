Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ъ» узнал причину задержания экс-замглавы Росгеологии 

Газета.Ru 1 час назад
Бывший первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг был задержан по делу о незаконном выделении земельного участка в Подмосковье. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на источники.
Скандального чиновника-стримера поймали в аэропорту
По их словам, дело было возбуждено еще несколько лет назад, причем некоторые его фигуранты уже осуждены. Так, сначала дело расследовали по факту получения взятки чиновниками (ст. 290 УК России), однако потом его переквалифицировали на особо крупное мошенничество (ст. 159 УК России).
Следствие полагает, что Горринг мог быть посредником в коррупционной схеме. Источник подчеркнул, что дело экс-замглавы Росгеологии было выделено в отдельное производство.
Руслан Горринг покинул свой пост после того, как в сети появилось видео, на котором он играет в компьютерную игру, параллельно рассказывая о личной жизни и угрожая другим участникам онлайн-игры.
Ранее СК раскрыл подробности задержания уволенного экс-замглавы Росгеологии.
Газета.Ru: последние новости
Поход к стоматологу обернулся смертью для подростка из Москвы "Ъ" узнал причину задержания экс-замглавы Росгеологии На желтой ветке метро ограничено движение поездов
Комментарии11
Происшествия , Видео , Газета "Коммерсантъ" , Московская область
Читайте также
Видео
Тимошенко унизила Зеленского
Украина В мире
Украинская журналистка поехала в Крым и вынесла вердикт
Общество В мире
Подаренный Porsche поставил чиновницу в тупик
Общество
Тимошенко выдвинула условия встречи с Путиным
В мире Украина
МИД Австрии вызывает посла Украины
В мире Украина
Седокова в голом виде поздравила женщин
Шоу-бизнес
В РФ отреагировали на новую инициативу США по Крыму
Политика
Оборонявшие фем-кафе девушки нанесли удар по патриархату
Общество
На Украине разгорелся новый предвыборный скандал
Украина В мире
Климкина поставили на место после резкой реплики
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение