«Ъ» узнал причину задержания экс-замглавы Росгеологии

Бывший первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг был задержан по делу о незаконном выделении земельного участка в Подмосковье . Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на источники.

По их словам, дело было возбуждено еще несколько лет назад, причем некоторые его фигуранты уже осуждены. Так, сначала дело расследовали по факту получения взятки чиновниками (ст. 290 УК России), однако потом его переквалифицировали на особо крупное мошенничество (ст. 159 УК России).

Следствие полагает, что Горринг мог быть посредником в коррупционной схеме. Источник подчеркнул, что дело экс-замглавы Росгеологии было выделено в отдельное производство.

Руслан Горринг покинул свой пост после того, как в сети появилось видео, на котором он играет в компьютерную игру, параллельно рассказывая о личной жизни и угрожая другим участникам онлайн-игры.

Ранее СК раскрыл подробности задержания уволенного экс-замглавы Росгеологии.