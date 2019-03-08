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Замглаву Росгеологии задержали в аэропорту 

News.ru + ещё 25 1 час назад
Заместителя Росгеологии Руслана Горринга задержали в аэропорту Внуково.
Мужчина пытался улететь в Сочи. Для этого он приобрёл несколько билетов на разное время. Сотрудники ФСБ и уголовного розыска задержали бывшего менеджера у стойки регистрации. В отношении Горринга было возобновлено дело по статье о посредничестве в получении взятки, которое переквалифицировали в мошенничество, передаёт РЕН ТВ.
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Горринг оказался в центре скандала из-за опубликованного на платформе Twitch стрима игры Player Unknown’s Battlegrounds (PBUG). На кадрах видео Горринг в процессе игры истерически кричал на соперников, угрожая им расправой и сексуальным насилием. Кроме того, он рассказал об интимной связи со своими подчинёнными.
Как писал News.ru, вице-премьер Алексей Гордеев поручил министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину проанализировать причины, из-за которых подведомственная Росгеология не выполняет показатели, предусмотренные её долгосрочной стратегией развития. Соответствующая информация указана в его письме.
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Комментарии63
Происшествия , Видео , Криминал , Сочи
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