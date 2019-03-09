Как был задержан бывший заместитель главы Росгеологии Горринг

Экс-замглавы Росгеологии Руслан Горринг, который был уволен после скандального стрима, задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом заявили в управлении Следственного комитета по Московской области

«В результате тесного взаимодействия следователей ГСУ СК России по Московской области с оперативными сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области, а также ГУ МВД России по Московской области в столичном аэропорту «Внуково» задержан Руслан Горринг», — говорится в сообщении ведомства.

В СК отметили, что бывшего топ-менеджера Росгеологии доставили к следователю для допроса в качестве подозреваемого по делу о мошенничестве.

По данным источника ТАСС в силовых структурах, дело против Горринга было возбуждено еще в 2011 году. Рен-ТВ уточняет, что тогда его подозревали в посредничестве во взятке. Однако теперь дело переквалифицировали на статью о мошенничестве — экс-чиновника объявили в розыск.

В пятницу, 8 марта, Руслан Горринг планировал улететь из Москвы в Сочи , пишет телеканал. Он якобы купил билеты сразу на три рейса, однако на регистрацию первых двух не явился. Сотрудники ФСБ и МВД задержали бывшего замглавы Росгеологии в тот момент, когда он регистрировался на третий рейс — самолет должен был вылететь из столицы в 17.30.

Напомним, что в январе в сети появился фрагмент из стрима Горринга на сервисе Twitch. На видео экс-чиновник играл в PlayerUnknown's Battlegrounds — многопользовательскую онлайн-игру в жанре королевской битвы — и параллельно комментировал происходящее на экране. Он оскорблял других игроков, в том числе угрожая физической расправой.

На ролике Горринг также рассказал про сексуальные отношения со своими сотрудницами, которых он назвал «кошками». На записи также видно, что в комнате с бывшим топ-менеджером Росгеологии находится девушка. Ее он представил как бывшую подчиненную и заставил рассказать, что она была уволена за то, что купила ему авиабилеты в бизнес-, а не в первый класс. После этого Горринг якобы снова взял ее на работу, чтобы она могла «стучать» на сотрудников.

«А ты, получив … зарплату, забыла, …, главную задачу — стучать мне. Ты че …, я сейчас тебя уволю», — заявил он в ходе стрима. В конце ролика экс-чиновник в нецензурных выражениях похвастался будущей встречей с одним из основных акционеров НОВАТЭК Леонидом Михельсоном.

«Я в среду еду с шефом к Михельсону. Знаешь, про какого Михельсона я говорю? Такой крутой чувак есть. Посмотрите в списке самых богатых людей в мире», — пояснил Горринг.

На следующий день после публикации скандального видео глава Минприроды Дмитрий Кобылкин подписал приказ об увольнении Горринга.

«После вчерашнего возмутительного видео в соцсетях с участием топ-менеджера госкорпорации «Росгеология» глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин распорядился уволить фигуранта скандала Руслана Горринга и провести в Росгеологии проверку финансово-хозяйственной деятельности. Гендиректору Росгеологии Роману Панову объявлен выговор», — заявили в пресс-службе ведомства.

В тот же день в Росгеологии сообщили, что Панов не находится в прямом подчинении главы Минприроды. Там отметили, что Кобылкин не может выносить ему выговоры и увольнять сотрудников компании. Отметим, что 100% акций холдинга «Росгеология» принадлежат государству в лице Росимущества . Ключевые решения, касающиеся компании, принимает правительство, а руководящие органы — гендиректора, правление и совет директоров — избираются на собрании акционеров.

Тем не менее позже в Росгеологии подтвердили увольнение Руслана Горринга. Там подчеркнули, что он не нарушал трудовые отношения и не разглашал коммерческую информацию.

«В то же время с учетом обстоятельств появления данной информации контракт с указанным сотрудником расторгнут», — заключили в холдинге.

Там добавили, что решение было принято после проведения проверки. При этом Горринг сам написал заявление об увольнении.

Позже снятый с поста чиновник прокомментировал скандальный стрим с его участием. Руслан Горринг заявил, что на видео запечатлено его личное общение с друзьями в свободное время.

«Перекрутили факты как им было удобнее. Заказчики крутые, кому-то не нравилось, как мы жестко действуем в интересах компании. Жаль, проекты, которые я запускал, из-за них и вынесли», — пояснил он.