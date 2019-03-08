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ВМС Ирана отбили нападение пиратов на нефтетанкер 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Иранский крейсер в Баб-эль-Мандебском проливе отбил нападение 11 пиратских судов на нефтяной танкер.
«В попытке напасть на танкер, перевозивший 150 тысяч тонн нефти, участвовали 11 пиратских судов», — сообщили в пресс-службе ВМС ИРИ.
За последние годы иранские ВМС отразили около трёхсот попыток пиратских нападений.
Ранее News.ru писал, что новейшие станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», способные ослепить врага и вызвать у него галлюцинации путем воздействия низкочастотных световых колебаний на зрительные нервы, которые установили на кораблях ВМФ России, будут направлены на борьбу с нарушителями границ, прежде всего, с пиратами и контрабандистами. Системы установлены на фрегатах «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов». Такой принцип воздействия на противника применялся во время наступательных операций Советской армии во время ВОВ, в частности в Берлине.
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Происшествия , Иран
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