ВМС Ирана отбили нападение пиратов на нефтетанкер

Иранский крейсер в Баб-эль-Мандебском проливе отбил нападение 11 пиратских судов на нефтяной танкер.

«В попытке напасть на танкер, перевозивший 150 тысяч тонн нефти, участвовали 11 пиратских судов», — сообщили в пресс-службе ВМС ИРИ.

За последние годы иранские ВМС отразили около трёхсот попыток пиратских нападений.

Ранее News.ru писал, что новейшие станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», способные ослепить врага и вызвать у него галлюцинации путем воздействия низкочастотных световых колебаний на зрительные нервы, которые установили на кораблях ВМФ России, будут направлены на борьбу с нарушителями границ, прежде всего, с пиратами и контрабандистами. Системы установлены на фрегатах «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов». Такой принцип воздействия на противника применялся во время наступательных операций Советской армии во время ВОВ, в частности в Берлине.