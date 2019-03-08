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В Домодедово самолет чуть не столкнулся с автомобилем 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: ТАСС
В столичном аэропорту Домодедово самолет Тюмень — Москва чуть не врезался в машину, передает РЕН ТВ.
Сообщается, что пилотам самолета пришлось применять экстренное торможение, чтобы не врезаться в проезжающий по полосе автомобиль.
Отмечается, что подрезавшая самолет машина не сбросила скорость, а поехала дальше по своим делам в сторону рулежной дорожки N 1.
В результате инцидента никто не пострадала, добавляет издание.
Ранее сообщалось, что более 30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы.
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Происшествия , Аэропорт Домодедово , РЕН ТВ , Домодедово , Москва , Тюмень
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