«Скучно борцухе»: охранник ТЦ жестко избил посетителя

В Екатеринбурге охранник ТЦ жестоко избил посетителя

В микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге охранник одного из торговых центров напал на посетителя. Видео инцидента опубликовал пользователь Леха на своей странице в LiveJournal.

«Скучно борцухе в охране, а тут какой-то повод!» — подписал ролик автор поста.

Он предположил, что охранник является выходцем из одной из южных республик Российской Федерации. На кадрах видно, что смуглый мужчина, предположительно охраняющий кафе фаст-фуда «Бургер Кинг», дерется с посетителем.

Судя по видео, охранник накинулся на гостя практически без повода. Он сзади подбежал к посетителю, взял его в захват, после чего с прогиба опрокинул на пол и ударил по голове. На шум прибежали другие охранники ТЦ. Они вместе с прохожими быстро разняли дерущихся, а затем разогнали столпившихся очевидцев драки.