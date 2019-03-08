Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Екатеринбурге охранник ТЦ жестоко избил посетителя 

Ura.Ru 1 час назад
В микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге охранник одного из торговых центров напал на посетителя. Видео инцидента опубликовал пользователь Леха на своей странице в LiveJournal.
«Скучно борцухе в охране, а тут какой-то повод!» — подписал ролик автор поста.
Он предположил, что охранник является выходцем из одной из южных республик Российской Федерации. На кадрах видно, что смуглый мужчина, предположительно охраняющий кафе фаст-фуда «Бургер Кинг», дерется с посетителем.
Судя по видео, охранник накинулся на гостя практически без повода. Он сзади подбежал к посетителю, взял его в захват, после чего с прогиба опрокинул на пол и ударил по голове. На шум прибежали другие охранники ТЦ. Они вместе с прохожими быстро разняли дерущихся, а затем разогнали столпившихся очевидцев драки.
В пресс-службе ГУ МВД по Екатеринбургу обещали прокомментировать ситуацию позже.
Ura.Ru: последние новости
На Урале солдат-срочник погиб после отказа врачей лечить его по месту жительства Собчак жестко раскритиковали из-за расставания с Виторганом В США назвали условия для переговоров с Россией о контроле над вооружением
Происшествия , Видео , МВД , Екатеринбург
Читайте также
Видео
Петро остается? Шахназаров вступился за Порошенко
Украина В мире
Россия уведомила о приостановке ДРСМД
Политика
Лукашенко больше не сможет «шантажировать» Россию
Оружие В мире
«Скучно борцухе»: охранник ТЦ жестко избил посетителя
Происшествия
Против Зеленского готовят уголовные дела
Украина В мире
Володин резко оборвал выступление Орешкина
Политика
Туркменские девочки получили пустые конверты на 8 Марта
В мире СНГ
Крыша спортзала обрушилась в школе Башкирии
Происшествия
Путин получил в подарок подкову
Политика Другое
Су-30 увернулись от F-16: как Индия воюет с Пакистаном
Конфликты Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение