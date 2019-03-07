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В Москве избили потомка Пушкина 

Рамблер + ещё 1 35 минут назад
Фото: Де Торби/ВКонтакте
Потомок великого русского поэта Александра Пушкина Андрей де Торби был избит в московском парке Измайлово, пишет телеграм-канал Baza.
5 марта неизвестный подошел к молодому графу в парке Измайлово и, представившись сотрудником правоохранительных органов, нанес ему несколько ударов пистолетом по голове, после чего скрылся.
Потомок Пушкина обратился с заявлением в полицию. По его словам, нападавший был одет в штатское, его цели остаются неясными.
«С целью хищения, наверное, либо какой-то псих больной, который представился сотрудником полиции, либо это и был полицейский», — сказал де Торби изданию Znak.com.
Род де Торби ведет свое начало от внучки Александра Сергеевича Пушкина Софии Николаевны Меренберг и внука императора Николая I великого князя Михаила Михайловича.
Происшествия , Новости Москвы , МВД , Москва
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