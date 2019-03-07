Подозреваемый в убийстве следователя Шишкиной назвал причину поездки в Москву

Абдулазиз Абдулазизов, задержанный по подозрению в совершении убийства следователя МВД России Евгении Шишкиной в Подмосковье осенью прошлого года, рассказал, что стало причиной его поездки из Санкт-Петербурга в столицу.

Видео с комментарием Абдулазизова опубликовано Следственным комитетом России в мессенджере «Там-Там».

Отмечается, что задержанный, в ответ на вопрос следователя, сказал, что в Москве в последний раз был «на концерте». При этом он не уточнил дату поездки в столицу.

Также в ролике представлены несколько фотографий Абдулазизова. На одном из снимков он запечатлён с пистолетом.

Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что в ходе следственно-оперативных мероприятий в Санкт-Петербурге были задержаны двое подозреваемых в убийстве Шишкиной.

ЧП произошло в октябре 2018 года.