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Подозреваемый в убийстве следователя Шишкиной назвал причину поездки в Москву 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Абдулазиз Абдулазизов, задержанный по подозрению в совершении убийства следователя МВД России Евгении Шишкиной в Подмосковье осенью прошлого года, рассказал, что стало причиной его поездки из Санкт-Петербурга в столицу.
Видео с комментарием Абдулазизова опубликовано Следственным комитетом России в мессенджере «Там-Там».
Отмечается, что задержанный, в ответ на вопрос следователя, сказал, что в Москве в последний раз был «на концерте». При этом он не уточнил дату поездки в столицу.
Также в ролике представлены несколько фотографий Абдулазизова. На одном из снимков он запечатлён с пистолетом.
Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что в ходе следственно-оперативных мероприятий в Санкт-Петербурге были задержаны двое подозреваемых в убийстве Шишкиной.
ЧП произошло в октябре 2018 года.
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Происшествия , Светлана Петренко , СКР , МВД , Москва , Московская область , Санкт-Петербург
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