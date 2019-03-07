Суд арестовал десятого фигуранта по делу Рауфа Арашукова

Басманный суд Москвы арестовал ещё одного фигуранта по делу сенатора Рауфа Арашукова, метролога филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках Игоря Кайшева.

«Суд избрал меру пресечения заключения под стражу до 6 мая в отношении Кайшева Игоря, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, ч.4 ст.159 УК России», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Ранее сообщалось о проведении более 70 обысков в рамках расследования на Ставрополье, в Карачаево-Черкесской Республике и в Дагестане.

Основными фигурантами дела являются сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков. Они были задержаны 30 января.