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Суд арестовал десятого фигуранта по делу Рауфа Арашукова 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы арестовал ещё одного фигуранта по делу сенатора Рауфа Арашукова, метролога филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках Игоря Кайшева.
«Суд избрал меру пресечения заключения под стражу до 6 мая в отношении Кайшева Игоря, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, ч.4 ст.159 УК России», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Юнону Цареву.
6 марта стало известно, что советнику генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа и создании преступного сообщества.
Ранее сообщалось о проведении более 70 обысков в рамках расследования на Ставрополье, в Карачаево-Черкесской Республике и в Дагестане.
Основными фигурантами дела являются сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков. Они были задержаны 30 января.
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Происшествия , Юнона Царева , Рауль Арашуков , Газпром Межрегионгаз , РИА Новости , Ессентуки , Москва
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