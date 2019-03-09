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Самолет рухнул в Карибском море, но пассажиров спасли: видео 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Пассажиру и пилоту рухнувшего самолета удалось не разбиться в Карибском море, но шансы на последующее выживание были не слишком высокими. Но случилось чудо.
В Карибском море рухнул легкий самолет, на борту которого находился пилот и один пассажир. Людям удалось приземлиться на воду и не погибнуть, однако их дальнейшие шансы на выживания были невысоки.
Однако им очень сильно повезло. Пилота и пассажира вынесло на отмель, где их увидели члены экипажа круизного лайнера, курсирующего между Багамами и Флоридой. Спасательная операция была запечатлена на видео пассажирами круизного судна.
На кадрах видна шлюпка, на которой члены экипажа лайнера двигаются в сторону потерпевших крушение людей. За операцией наблюдают десятки вышедших на палубу круизного судна людей. Когда спасенные поднялись на борт шлюпки, пассажиры разразились аплодисментами.
Как сообщает издание Maritime Executive, просьбу о помощи отправила береговая охрана США. Спасатели попросили экипаж лайнера помочь людям, которые потерпели крушение рядом, поскольку сами не успевали добраться до них. Однако береговая охрана отправила на место происшествия самолет, который осуществлял воздушное наблюдение за операцией.
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