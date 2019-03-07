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Гипнотизерша украла у петербургской пенсионерки таксу 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Женщина-гипнотизер украла таксу у пенсионерки в Петербурге, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МВД.
Уточняется, что в полицию поступило заявление от 56-летней пенсионерки.
"По ее словам, 2 марта во дворе дома на 3-й линии Василевского острова неизвестная женщина, применив гипноз, совершила хищение у нее собаки породы мраморная такса, черно-серого цвета", — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, собака принадлежит мужчине, который находится в больнице, а у женщины собака находилась на передержке. Гипнотизершу и собаку разыскивают.
Ранее полиция вернула москвичке украденного померанского шпица.
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